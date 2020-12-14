【高盛推介】美團失守290元 購沽證可吼
2020年12月14日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)上周五(11日)突破290元水平收市，升約2.4%。今(14日)早則開市隨即失守，早段低見272.2元後跌幅收窄，現報283.6元，跌約3.5%，落後大市。有報道指內地多家供應商相繼發布禁止給社區團購平台供貨公司供貨通知。此外，中國聯通表示近日與美團就5G、物聯網、大數據等領域發展，簽署戰略合作框架協議。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署淡倉，當中認沽證於上周四(10日)及上周五共錄得約790萬元資金流入。熊證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,370萬元。而今早亦見有資金繼續流入淡倉。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外幅度約5%，年期約2個月的美團購25795。貼價選擇可留意價外幅度不足1%，年期約2個月的低街貨美團購(26368)。牛證方面的遠牛選擇可留意低面值美團牛(52943)，與現價有約30.5元差距。貼牛選擇則可留意美團牛(53727)，與現價有約21.5元差距。
美團購(25795)，行使價297元，2021年02月18日到期，實際槓桿7倍，高槓桿。
美團購(26368)，行使價282.08元，2021年02月16日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、低街貨。
美團牛(52943)，收回價253元，行使價250元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團牛(53727)，收回價262元，行使價259元，換股比率100，槓桿比率11.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
另一方面，行使價250元附近、明年2月份到期的認沽證為近期活躍條款。投資者如看淡，認沽證方面當中槓桿最突出的美團沽(15258)。熊證方面則可留意屬貼熊的美團熊50596，與現價有約16.5元差距。
美團沽(15258)，行使價249.8元，2021年02月19日到期，實際槓桿7.8倍，活躍條款產品中，槓桿最高。
美團熊(50596)，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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