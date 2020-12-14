港股格局：李偉傑指等25400點吸納
2020年12月14日 10:58
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指臨近年尾，投資者入市意欲低，港股在27,200點阻力大，相信要有比較利好消息才可衝破。他預計恒指會在26,500點拉鋸，現不妨可等到接近250天線，即大約25,400點大手吸納，若回到該位置，即已消化11月升幅﹐防守力很強。他又指可繼續沿用「炒股唔炒市」策略，近期可留意半新股及內需股。
個股方面，京東集團(09618)將以約7億美元，入股湖南長沙社區團購電商平台。李認為這宗併購本身為京東業務帶來協同效應，令貨架更多元化，但要留意內地近日提出反平台經濟壟斷，官媒對大型企業的併購活動取態負面，料對股價造成困擾，只能在橫行區間上落，下方支持位315元，上方阻力位約20天線335元。
另外，東風集團(00489)回A股申請獲深圳創業板上市委員會批准，李指回A集資對東風業務有幫助，例如有更多資金研發新能源車等，但要留意東風在A股正式上市之後，H股股價炒作相信便會冷卻下來，料在9元水平有明顯阻力，投資者宜等回調後才吸納。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020