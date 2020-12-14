【專家點評】梁彥穎：恒指今月或重上27000點

市場繼續憧憬新冠疫苗面世可帶動經濟活動增加，有利股票市場，標普500指數始終徘徊在3,640至3,700範圍。憧憬經濟活動增加，亦本應有利油價上升，但早前消息公布美國原油庫存激增，油價因此未能延續升勢。因新冠疫苗面世消息已被炒賣一段時間， 因此若新冠疫苗有效，市場可能迅速把視線轉移至美國新紓困方案，若新冠疫苗效果不如市場所料，大市定會作出一定調整。因此，審視整體格局後，暫可定3,700為標普500指數12月及1月中前的高位。 投資者可因應此水平作出適當投資部署。

恒指期貨方面，過去11年的12月平均波幅是7%。最大波幅的一年是2019年，波幅達到8.58%；最低一年是2012年，波幅只有5.16%。今月的高低位暫時分別是27,035及26,252，若相信今月已到過最高位或最低位，則今月最高位保守可達27,635至28,128水平； 而今月最低位保守則可達25,652至25,159水平。審視大市整體格局，指數應在26,000至28,000範圍上落。要符合過去11年波幅平均數，大市較大機會向上爭取。加上大户偏重部署27,200至27,800，相信今月有機重上27,000水平。

雖然美國新紓困方案暫未達成共識，但聯儲局下周有望推出更大型支援經濟措施，令美匯升勢暫受壓抑。澳元兑美元有機在一月前上試0.7600至0.7700水平。0.7250至0.7350乃是澳元值博低位，投資者可用美元掛鈎於此水平或待美元突然調整至此水平改揸澳元。

美匯疲弱亦造就金價受支持，加上歐洲央行早前宣布增加買債規模，亦幫助金價上升，相信金價每安士在二月前應在1,760至1,900美元範圍徘徊。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

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