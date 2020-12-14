分析料美股年底前再破頂 標指可見3800點

儘管美國新冠肺炎疫情嚴峻，不過仍有分析師看好股市，預料年底前股市有望再創新高。

外媒報道，Federated Hermes資深策略師Phil Orlando表示，雖然市場近期確實面臨障礙，像是歷經一周紓困方案的不確定性，但新高並非遙不可及。他預料，在今年結束前，股市將再創歷史新高。

他表示，近期市場面對確診案例激增、國會預算討論、紓困方案協商、喬治亞州選舉以及英國脫歐等等，但相仍會在短期內克服這些障礙，順利的話還有很多好的事情醞釀，特別是在疫苗方面。

因此，他預期年底前標準普爾500指數有望達到3,800點水平；上周五(11日)收報3,663點。自11月初以來，標準普爾500指數上漲了12%。

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