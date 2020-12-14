大摩：輝瑞與Moderna疫苗明年收入料達2496億元

受惠新冠肺炎疫苗的開發，將成為輝瑞(Pfizer)和Moderna等製藥開發商的巨大收入來源，有投資銀行預期，兩家藥廠明年從疫苗中可以獲得約320億美元(約2,496億港元)的收入。

外媒報道，摩根士丹利(大摩)預計，輝瑞今年有望從其新冠疫苗的銷售中獲得9.75億美元收入，而2021年的疫苗銷售收入有望達到190億美元。隨着全球人口持續大規模接種疫苗，2022至2023年輝瑞有望從其疫苗中獲得約93億美元收入。這些收入將與其合作研發的德國BioNTech分享。

該行又預計，美國生物科技公司Moderna的新冠疫苗2021年將為其帶來132億美元收入。該公司今年股價已飆升約700%，市值達到620億美元，估計其市值的一半與疫苗有關。

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