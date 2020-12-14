中國經濟：官方醞釀反壟斷旋風　科技股受壓

中共中央政治局日前召開會議研究2021年經濟工作，會中首提「反壟斷」及防止資本無序擴張，並將其列為明年經濟重點。專家認為，此信號敲打互聯網巨頭意味明顯，市場關注互聯網巨頭的股票是否已無想像空間。此次會議或代表未來互聯網巨頭將受到更多限制與規範。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，官方防止任何集團藉機坐大信號非常嚴厲，且「敲打」意味很強，且層級愈來愈高。部分資本總想逃避監管收割韮菜，現在當局要重塑遊戲規則和監管權威。

中國學者分析，官方的「反壟斷」表態及後續措施，似乎都已鎖定一些特定的、其中包括跨足金融領域的科技業界。分析指，官方認為這些業界擅長利用「大數據」吃定普通消費者，近來已被公開警告。因此，官方未來會對這些業者採取甚麼行動，都可能牽動中國商界關注。

銀保監會主席郭樹清日前指出，要關注新型「大到不能倒」風險，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。

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