港股格局：張智威料小米可挑戰30元

港股周一早間好淡爭持，信誠證券聯席董事張智威預期，恒指橫行情況短期將持續，一來臨近年尾基金經理逐步「收爐」，二來近期不少資金流向新股市場，形成二手市場買賣兩閒，相信恒指在26,500點附近會爭持一段時間。

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