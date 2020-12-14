港股格局：張智威料小米可挑戰30元
2020年12月14日 11:11
東網電視更多新聞短片
港股周一早間好淡爭持，信誠證券聯席董事張智威預期，恒指橫行情況短期將持續，一來臨近年尾基金經理逐步「收爐」，二來近期不少資金流向新股市場，形成二手市場買賣兩閒，相信恒指在26,500點附近會爭持一段時間。
小米集團(01810)周一創新高，即市高位見28.9港元，相反美團(03690)最多跌超過7%，跑輸其他新經濟股。他指出，小米業績不俗，加上獲資金追入，月內有望挑戰30元關口，而美團中長線前景仍看好，待接近270元水平吸納，可上望300元關。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020