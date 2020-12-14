【專家點評】周樂樂：市場消息偏利淡　關注成長板塊

過去一周累計看，受債務違約事件增加的影響，滬深兩市齊跌，成交金額略有所萎縮。中小指數跌幅最大，創業板指數跌幅最少。申万一級行業，3漲25跌，其中，上漲行業是食品飲料、休閒服務、電氣設備，跌幅超過5%行業是非銀金融、傳媒、交通運輸、通信、家用電器。從盤面看出，消費、醫療、新能源、新能源電池產業鍊等成長性行業相對強勢，顯示出資金部署具有未來確定性價值行業的意願強烈；電子、通信、半導體等科技股因業績不確定性而明顯弱，以及資源、金融、石油化工、房地產板塊等順週期行業因短期漲幅過高或者政策影響遭拋售而走弱。

從市場觀察中，A股市場的表現整體弱於海外市場，背後主要邏輯是調控政策、流動性預期存在與經濟復甦預期差異。中國央行相對克制的貨幣政策，背後反映的是中國仍處於金融去槓桿階段。永煤違約事件所引起債務違約事件愈來愈多，導致企業債淨融資增加額大幅減少。同時，有消息稱資產新規過渡期由2021年底延遲至2025年底。儘管媒體闢謠表示期限不變，僅有通過嚴格審查滿足條件的產品才能延遲，但是金融緊縮預期升溫引發市場恐慌已經在發酵。而海外市場，美聯儲與歐央行繼續直接向市場注入大量流動性，刺激風險資產價格上漲。

另外，國內除了預期貨幣政策收緊之外，預期政府逆調控政策也逐步退出，尤其逐步減少基建與房地產投資增量，同時，因海外供應斷裂，國內海外貿易訂單增加帶來出口增長，恐在海外疫苗推廣接種後，將會放緩。而儘管海外疫情目前依然嚴峻，歐美經濟數據偏利淡，但是隨着新冠疫苗陸續獲批接種，歐美經濟復甦預期增強，市場信心正在逐步恢復，也支持海外股市走強。

行業上看，漲價與補庫存的預期，催生了鋁、銅、鈷、鎳、煤炭等大宗商品上漲行情，預計將進入尾聲，主要是政府開始出台限制政策與調查價格虛漲的原因。本身目前經濟仍處於低迷，壓制通脹預期。另外，半導體、光伏等高增長產業，下游需求強勁，上游產能供應有限，預計相關細分板塊優質龍頭公司將獲得資金流入。

綜上所述，國內市場流動性與經濟復甦預期偏利淡，預計今周A股在3300點至3400點區間震盪，市場風格會從順週期板塊逐步轉移到消費、醫療、新能源等未來具有確定性的成長性的板塊，且結構性行情持續。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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