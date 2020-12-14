【瑞通推介】美團偏軟　小米破頂　輪證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國參議院通過臨時撥款法案，預計聯邦政府可暫時避免停擺，另英國與歐盟同意延長貿易談判，道指上周五(11日)收報30,046點，升47點或0.1%。恒指上周五收報26,505點，升95點或0.3%。今早於26,500點水平好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出約3100萬元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出約340萬元，反映投資者減倉觀望。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

傳退出社區團購業務的消息，而最新官媒狠批科技巨頭進軍社區團購更觸發美團今早曾瀉逾7%，下試272元

，一舉跌穿近286元的10天和50天線，其後跌幅收窄至約4%，於280元附近上落。上周五有約5億元北水淨沽

出美團，為當日淨沽出最多港股。輪證資金流方面，逾2,100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,300萬元淨

流入。

受阻，收市倒跌0.18%於27.55元，續未能企穩28元以上收市。據報小米正申請多條以「雷軍」拼音Lei Jun的

」與華為、小米在視頻領域達成合作。小米今早曾升近5%，一度見28.9元之新高。超過1,400萬元在上周五淨

流出其好倉，淡倉同日則錄約70萬元淨流入。

，但仍處各技術線以下。油價上周五稍回，中海油今早反覆，其後升近4%，高位重上7.23元，突破上周五的

即市高位。上周五有近6.6億元北水淨買入中海油。輪證資金流方面，近160萬元淨流出其好倉，淡倉同日則

錄逾30萬元淨流入。

中汽協預期明年汽車總銷量2,630萬輛，按年增長約4%，其中，新能源汽車銷量按年大幅增約四成至180萬輛

五企22元收市，漲3.78%，重越10天和20天線。今早先回落約1%，低見21.65元，其後倒升上22.2元之上。

上周五有逾640萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾150萬元淨流入。

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