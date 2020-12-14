ETF大行其道　美國共同基金規模縮水3.6萬億史上最差

外媒報道，全球股市投資可能正從一般共同基金轉向ETF(交易所指數股票型基金)，美國這一趨勢尤為明顯。今年美國的共同基金資產規模縮水約4,690億美元(約3.65萬億港元)，是有紀錄以來最差的年度，同時流入美股ETF資金卻到約4,270億美元(3.3萬億港元)，顯示資金轉向。

在超低費用與稅收優惠下，投資者已經連續9年傾向ETF而非共同基金，今年美國證券交易委員會(SEC)一項ETF規則的新規定，簡化新基金的審核程序並降低了揭露公開訊息程度要求，因此多出數十家發行債券的公司，這些公司瞄準ETF，加上聯儲局也涉足ETF，都有助ETF大勝傳統共同基金。

報道引述道富環球管理基金美股研究主管Matt Bartolini表示，主動型基金經理表現不穩定，在各種股市指數不斷上升的年份，ETF擊敗共同基金並不令人意外。投資者覺得共同基金為一種效率較低、表現也遜於基準的理財工具支付高額費用這種體驗很差。因此看到資金大量外流並不奇怪，因為投資者不想付這種費用，而且也常看到有人為了贖回基金被迫繳納他們沒賺錢還要繳的稅單。

目前，ETF資產規模5.3萬億美元(41萬億港元)與共同基金17.5萬億美元(約136萬億港元)的差距仍在，因為美國的退休制度和養老保險基本上是為了整合共同基金而設計，每天只在收盤時定價一次，而ETF便於當沖的特徵正與此相反，這些恐怕都是ETF要超越共同基金難以跨越的障礙。

報道引述金融服務公司--晨星(Morningstar)全球ETF研究主管Ben Johnson認為，趨勢轉向仍然明顯，與共同基金相比，ETF成本效率更高，稅收效率更高，對更多投資者更容易進入。

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