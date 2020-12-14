學者：美國實際失業率高達13%　復甦恐須4.5萬億美元

近月，美國新紓困法案和英國脫離歐盟協議進展成為焦點，而兩者至今均未有結果。美國紓困法案主要卡關癥結在共和黨所掌握參議院、多數黨領袖Mitch McConnell認為不論眾議院民主黨版9,080億美元、白宮版9,160億美元額度都太高。惟有學者指出，要讓美國經濟復甦，恐須3萬億至4.5萬億美元。

外媒報道，經濟智庫「基礎協力」(Groundwork Collaborative)在近期一份報告指出，如果想讓美國企業與勞動力充分發揮潛能工作，並讓實際失業率降至3.5%水平，需要金額可能是立法者所預期的3至5倍。

報告共同撰寫者、佛羅里達新學院(New College of Florida)政治經濟學家Mark Paul表示，美國經濟需要刺激，而且要馬上行動。市場在等待的每一天，都讓冒着讓更多人失去經濟權利的風險，都有更多的人面臨被驅逐還有拖欠帳單的局面。

他認為，美國國會在此事的蹉跎雖然看似未影響金融市場，卻讓更多民眾在實際生活上面臨困境，而且計較金額相當不智，因為力度過小的代價遠超過做得太大的成本​。

該報告指出，美國官方公布11月失業率雖然是6.7%，但如果考慮2月以來勞動力參與率的下降，實際失業率應該是13%。如果將失業率3.5%當成充分就業門檻，這表示失業率缺口達9.5%。11月美國所估計年度國內生產總值(GDP)近21.3萬億美元，但若補上失業率缺口，潛在的GDP應有25.7萬億美元，這相當於財政政策需要填補4.5萬億美元。

美國現有紓困法案最後兩個仍在持續的項目將於12月26日到期，若無新法案接替，全美恐有1,200萬人失去失業救濟，帶薪病假還有對地方政府的支援也將失效。

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