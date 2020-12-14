中汽協：內地料成全球最大汽車持有國

中國新能源智能汽車生態高峰會論壇上周末(12日)於上海舉行，外媒引述中國汽車工業協會常務副會長付炳鋒指出，內地汽車保有量已達2.75億輛，約略與美國相當，年底料可成為世界上規模最大的汽車保有國。此外，威馬汽車創辦人沈暉則表示，新能源汽車時代已來臨，2020年就是新能源汽車起飛元年，中國新能源汽車的全球市佔率達44%。

付指出，若將最近3個月銷量乘以4，中國一年的汽車銷量就超過3,000萬輛。儘管北京市上周宣布，明年起市民每人名下只能持有一輛汽車、不容許一人名下有多輛車，但類似措施料不會影響車市，預計每千人持有的汽車數可能上升至300輛、甚至350輛，因此每年總銷量3,000萬至3,500萬輛完全有可能。

報道引述內地乘用車市場信息聯席會數據，11月乘用車市場零售208.1萬輛，已經是連5個月維持同比成長8%的增速。其中新能源車批發銷量18萬輛，與去年同期相比增長128.6%，和今年10月相比也增長24.8%；零售銷量16.9萬輛，同比成長136.5%，市場滲透率達8%，顯示新能源車正成為汽車零售增長核心。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020