若無協議下脫歐 英國製造業恐遭受「毀滅性打擊」

英國脫歐過渡期將於本月31日截止，但英國至今仍未和歐盟達成脫歐貿易協議。英國製造業協會Make UK警告，若英國無協議脫歐，英國製造業恐遭受「毀滅性打擊」。

外電報道，Make UK將把2021年英國製造業成長預期從3個月前預估的5.1%下調至2.7%，其執行長Stephen Phipson警告，在新型肺炎疫情衝擊下，許多英國製造業者感覺自己就像是筋疲力盡的拳擊手，一直在捱打。

最新公布的官方數據顯示，英國10月工廠產出較去年同期下滑7.1%。若英國沒有與歐盟達成貿易協議，從明年1月1日起，英國製造商出口至歐洲的產品將面臨關稅，同時還面臨監管障礙。此外，疫下英國逼近脫歐大限導致貨品大量囤積等因素下，英國港口的大量運輸已導致進口中斷，其中本田(Honda)設在英國的汽車工廠近期因零部件短缺而暫停營運。

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