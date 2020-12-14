【大行報告】大摩：滙控渣打2021年預測股息率介乎3.3至4厘
2020年12月14日 11:48
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投資銀行--摩根士丹利(大摩)發表的研究報告指出，英倫銀行一如預期放寬銀行股息禁令。據英倫銀行旗下審慎監管局(PRA)規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金額不得多於銀行在2020年底風險加權資產總額的0.2%，或者佔2019年至2020年累計盈利的25%。根據財務數據，大摩預期滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)達到可派息的要求，於2020財年作分派，並有能力支付2021年的累計股息。
該行預測，滙控最高派息額為30.45億美元(每股15美仙)，渣打最高派息額則為5.4億美元(每股17美仙)，預期兩家銀行今年將分別派發15.12億美元(每股10美仙)及2.28億美元(每股7美仙)，股息率料分別達2.77厘及2.68厘。展望明年，該行維持滙豐全年派發22美仙的預測不變，股息率達4.07厘；另將渣打2021年股息預測提高至21美仙，即股息率為3.33厘。
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