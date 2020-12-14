港股格局：連敬涵料恒指阻力位在27000點
2020年12月14日 11:48
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港股周一早間窄幅上落，暫跌20點，報26,485點。
勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，後市有機會做好，現時市場正在消化10至11月的升幅，處於高位整固狀態，存在向上的機會。
由於市場壞消息不多，周一純粹因為反壟斷政策令個別股份插水，加上市場有疫苗推出的好消息，預料恒指將在26,200至26,300點徘徊，阻力位在27,000點。現時恒指的市盈率約13倍，預期下調至12倍的機會大，相比其他股市便宜。
板塊方面，他認為若舊經濟股及科技股下跌將會有資金再追捧。他現時看好新能源板塊，但板塊非大類股份，消費及內需股則受內地政策及經濟復甦推動，如小米集團(01810)已破頂。
他建議投資者可留意舜宇光學科技(02382)，上周受9月份業績影響而下跌，惟股價在50天線141元有支持，若小米推出中高端手機，對公司的手機鏡頭需求將增加，相信明年第1季的數據及出貨量將遠超市場預期。
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