港股格局：連敬涵料恒指阻力位在27000點

港股周一早間窄幅上落，暫跌20點，報26,485點。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，後市有機會做好，現時市場正在消化10至11月的升幅，處於高位整固狀態，存在向上的機會。

由於市場壞消息不多，周一純粹因為反壟斷政策令個別股份插水，加上市場有疫苗推出的好消息，預料恒指將在26,200至26,300點徘徊，阻力位在27,000點。現時恒指的市盈率約13倍，預期下調至12倍的機會大，相比其他股市便宜。

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