滙豐推粵港澳大灣區獎學金　總額達800萬元

滙豐公布推出「滙豐粵港澳大灣區(香港)獎學金」，鼓勵本港大學的本科生探索日後在大灣區發展，並豐富區內的人才庫，是全港首個同類奬學金計劃。該行將於未來三年資助最多100名學生，獎學金總額達800萬港元。

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，大灣區擁有多元化產業，去年的經濟總值已高達1.68萬億美元，相等於全球第12大經濟體。隨着整個區域逐步朝向數碼創新和綠色經濟的方向發展，區內對人才的需求將有增無減。透過「滙豐粵港澳大灣區(香港)獎學金」，期望鼓勵香港的未來棟樑，擴闊視野，更好地規劃自己的將來。

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