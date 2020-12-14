滙豐環球投資管理委任陳寶枝為亞太區投資總監

滙豐環球投資管理宣布，委任陳寶枝為亞太區投資總監，由2021年2月1日生效。陳氏將向滙豐環球投資管理環球投資總監文雅莉(Joanna Munro)匯報。

陳氏現為亞太區債券投資總監。她於1994年加入滙豐環球投資管理，自1987年以來一直專注於亞洲市場。在加入滙豐環球投資管理的早期，她曾擔任滙豐Halbis的亞洲環球研究主管及運營總監。

現任亞太區投資總監及策略投資總監(股票)馬浩德(Bill Maldonado)將離開滙豐環球投資管理尋求其他發展機會。

亞太區債券投資總監的繼任安排將適時公布。

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