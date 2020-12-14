李小加：香港是家不離開 「未來不想打工了」

他未有回應離任後是否自行開公司及最終去向，指自己在港交所仍有約兩星期的任期，「港交所還在付我錢」，目前不便提及自己去向。不過，自己已有一定年紀，「未來不想打工了」，接下來亦不會離開中環以及交易廣場。

至於會否放長假期，李續稱，「放假幹甚麼啊？現在哪裏都去不了」，現時最希望政府重開足球場，又笑言香港未有任何一個足球場出現確診個案，球場開放便能「天天去踢足球了」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020