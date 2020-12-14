中原按揭：11月份安老按揭按月登記量增35.5%

根據中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，2020年11月錄得42宗安老按揭登記，較10月份的31宗，增加35.5%。2020年首11個月累積承辦420宗安老按揭登記，較去年同期減少19.5%；其中私人住宅佔273宗，較去年同期減少22%，資助房屋佔147宗，較去年同期減少14.5%。

數據又顯示，目前共有9家銀行參與提供安老按揭，11月中國銀行(香港)錄36宗安老按揭登記，市佔率按月減少1.4個百分點，回落至85.7%；上海商業銀行期內有3宗登記，宗數與上月相同，但市佔率回落至7.1%。

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