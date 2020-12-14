中國經濟：阿里閱文及豐巢科技被監管罰款150萬人幣

內地媒體報道，市場監管總局消息，根據《反壟斷法》規定，市場監管總局對阿里巴巴投資有限公司收購銀泰商業(集團)有限公司股權，閱文集團收購新麗傳媒控股有限公司股權，深圳市豐巢網絡技術有限公司收購中郵智遞科技有限公司股權等三起未依法申報違法實施經營者集中案進行了調查，並於2020年12月14日依據《反壟斷法》第48條，49條做出明確的決定，對阿里巴巴投資有限公司，閱文集團和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50億元人民幣票據的行政罰款。

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