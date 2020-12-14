選特首任內地官員？李小加：有些事情不得亂想

至於會否擔任深圳官員，及對此有否感興趣。他指，若對方無意邀請，自己便說不做，予人感覺太自大，「好像你多厲害一樣」。若沒有人問過的情況下便回應，亦不尊重別人，而「做官的事情誰會有興趣沒興趣」，認為無論如何回應都不合適。

不過，李小加指，「沒有人問過我」，日後或經常去深圳，因很多業務、朋友在當地，若疫情之後緩和，亦能去打球，但目前沒有計劃在深圳發展。

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