選特首任內地官員？李小加：有些事情不得亂想
2020年12月14日 12:29
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香港交易所(00388)行政總裁李小加將於本月底退任，市場對其去向眾說紛云。再度被問會否有意參選來屆的行政長官，他指現時無新的補充，直言「有些事情不得亂想，人生的軌迹定了就定了，就別到別的地方看了」。再次間接否應傳聞。
至於會否擔任深圳官員，及對此有否感興趣。他指，若對方無意邀請，自己便說不做，予人感覺太自大，「好像你多厲害一樣」。若沒有人問過的情況下便回應，亦不尊重別人，而「做官的事情誰會有興趣沒興趣」，認為無論如何回應都不合適。
不過，李小加指，「沒有人問過我」，日後或經常去深圳，因很多業務、朋友在當地，若疫情之後緩和，亦能去打球，但目前沒有計劃在深圳發展。
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