南韓11月汽車產量按年減少6.3%　出口降一成

外媒引述南韓產業通商資源部數據顯示，11月南韓汽車產量按年減少6.3%，至32.4472萬輛；出口量按年下降10.2%，至19.0657萬輛。

其中，起亞汽車產量減少4,505輛，南韓通用減少1.5631萬輛，在整體降幅中佔比超過92%。

受新冠疫情在歐洲、中東等主要國家持續蔓延的影響，11月南韓汽車出口量按年減少10.2%，至19.0657萬輛。南韓汽車出口從4月起連續5個月出現兩位數降幅，9月轉負為正，10月再現雙位數降幅。

隨着新車上市和特別消費稅優惠政策即將結束的影響，11月南韓本土市場汽車銷售按年增長5.8%，至17.1228萬輛，其中韓產車按年增5.8%，銷量14.2158萬輛，進口車增5.6%，銷量2.907萬輛。環保車銷量2.8218萬輛，創單月新高。本土整體銷量中，環保車銷量佔比從去年11月的8.7%增至今年11月的16.5%。

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