內地出現晶片荒！業者：30年來最嚴重…

內地傳媒報道，近期內地爆發晶片缺貨潮，從智慧手機、個人電腦、飛機蔓延至汽車業皆如是。業者表示，這是從業30年來遇到缺貨最嚴重的一次，更有專家表示，當前全球集成電路產能供給出現全線緊張的局面，從接單狀況來看，半導體代工產能的吃緊，恐將至少延續到2021年上半年。

報道指出，此輪晶片缺貨潮的關鍵，在於晶片代工企業產能相對市場需求出現不足，德州儀器、瑞薩電子等大廠尚可優先從上游拿到產能，但也陸續發布晶片產能不足、漲價的公告，而中小企業，只能向上游代工廠排隊買晶片，一些公司甚至排到明年第2季，面對車廠，不得不一再延期交貨。

報道引述一名從事內地國產汽車晶片設計的中小企業負責人透露，該公司目前面臨斷貨，原本是訂單旺季，如今公司一直延期交付，延期時間在半個月甚至更久，這是其從業30年遇到缺貨最嚴重的一次。

北京半導體行業協會副秘書長朱晶表示，汽車晶片原則上很難出現缺貨、斷貨，因為它的供應鏈在晶片產業中屬於週期較長、體系較穩定的一類，但此次依然爆發缺貨潮，業者都認為這很反常。

報道指出，此輪晶片缺貨潮從今年下半年開始至今，並不局限於汽車業，也不僅在中國發生。多位業內人士指出，從晶片的製程節點來看，當前最吃緊的是8吋晶圓，全球工廠的8吋晶圓產能普遍處於吃緊狀態。缺貨較為嚴重的車用晶片主要來自此類，消費電子、物聯網、人工智能硬件也用到此類晶片。

在半導體產業鏈中，上游最先感知到缺貨。報道又引述一名內地國產代工企業人士表示，今年下半年，代工廠開始進入產能緊俏的狀態，起初代工廠會優先給更有發展潛力的大廠提供產能、砍小廠的訂單，但如今代工廠不止是砍掉小廠的訂單，連大廠的訂單也無法完全滿足。

朱氏指出，當前全球集成電路產能供給出現全線緊張的局面，從集成電路的代工、封裝到設計，缺貨漲價情況已遍布至行業內很多環節，從接單狀況來看，半導體代工產能的吃緊，預估將至少延續到2021年上半年。如果美國進一步制裁中國相關代工、封測廠商，則2021年的全球半導體供應鏈預料會階段性陷入混亂。

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