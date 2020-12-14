【專家樓評】王美鳳：銀行樓按取態積極　惟壓測要求不變

環球寬鬆貨幣政策下，資金持續流入本港尋找投資機會，近月銀行體系結餘已增至逾4,500億元創下歷史新高，較今年首季約540億元水平已達多倍增幅。銀行結餘重返高度充裕水平，與樓按相關的1個月銀行同業拆息於11月份跌至0.1%近十年新低水平，較10月份高達0.46%大幅回落，最近臨近年結拆息稍為回升至約0.23%。最近銀行樓按取態漸轉積極，加上銀行部署明年按揭目標貸款額，在市場資金充裕下，新批按息出現掉頭回落，市場上按息由H+1.5%下調至低至H+1.3%，換言之，拆息下跌加上銀行略減按息，令實際按息由9月份高達2%降至現時低至約1.4%至1.6%，創下逾9年新低。

本港低息環境延續，讓供樓業主享有低成本按揭，現時之按息較年初約2.5厘減幅達1厘，利息支出減少達40%，用家應可明顯感到供款負擔得以減輕。既然按息下跌，利息支出大幅減少，用家應可按照現時入息水平借取更高按揭額？

事實卻並非如此。以例子說明，買家原本準備購置一個1,050萬港元之單位，基於今年按息下跌，他準備買入一個1,200萬之單位申請5成按揭，貸款額600萬元，按揭年期30年。以銀行現時按息低至約H+1.35%計，月供約20,620元，以按息加3厘即約4.5厘計算壓力測試，基本月入要求為50,670元；但可惜，即使買家月入達53,000元，銀行仍沒有批出按揭，買家細問原因，才發現H按之壓力測試需以P按之封頂息率加3厘(即現為5.5厘)計算，基本月入需達56,780元或以上。換句話說，雖然按息確實下跌，月供亦減少了，所要求的入息水平卻沒有因此下降，基於拆息波動性大，銀行一般以P按之封頂息率作為基準計算還款能力，由於P及P按息均沒有下跌，故此借款人仍需以現為2.5厘之P按封頂息率計算入息水平，而非H按息約1.5厘，這點借款人需多加留意。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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