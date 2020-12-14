學者：中企上市撐港金融中心地位　惟中國化正取代國際化

台灣傳媒引述當地淡江大學學者李志強評論文章，指出，今年5月底內地宣布制訂《港區國安法》以來，兩項數據顯示至少短期內香港的金融中心前景不致於太悲觀。

文章指出，今年5月，外界對香港未來能否維持金融中心的地位相當存疑，甚至認為國安法通過後，將會導致香港大量資金外移，港元劇貶，聯繫匯率制度也沒法繼續維持。但經過半年的考驗，有兩項數據顯示至少短期內香港的金融中心前景不致於太悲觀。一是香港金管局持有的外匯儲備自6月至11月分別是增加35億美元、41億美元、持平、34億美元、216億美元和111億美元，市場不但未出現資金大量淨移出的現象，反而有不少資本流入香港；二是資本流入造成港元不貶反升。

為保持匯率穩定，防止港元升破1美元兌7.75港元的區間上限，香港金管局一直頻繁賣出港元，尤其在10月份因為龐大數量美元匯入香港，單月就干預匯市32次，賣出金額近2,000億港元。可見有一些經濟因素支撐著香港的金融市場，而這些因素主要來自內地的民營企業。

他認為，對民企來說，香港除了是融資方便的地方以外還有其他好處：一是香港證交所的上市審批流程比較簡單，二是香港市場的投資者更為國際化和多元化，上市企業更容易提升股東結構，並吸引具備國際視野的專業經理人為公司服務，三是香港市場的流動性、規範性和管治環境都較上海和深圳股市為優，四是全球大型資產管理公司幾乎都有在香港駐點，這些國際投資者願意接受較高的IPO定價。

在當前全球超低利率的環境下，國際熱錢在全世界到處尋找高回報，中企在香港上市自然成為國際資金的投資標的。即使螞蟻集團的340億美元IPO被暫時叫停，今年香港新股集資絲毫不受新冠肺炏疫情及《港區國安法》的影響。

故他認為，《港區國安法》雖對在港的本地及外資企業形成信心危機，甚至部分有撤資的打算，但對中企到港上市來說卻沒甚麼影響，主要是香港金融市場遠較上海與深圳開放，由於內地要充分控制金融資源，加上債務餘額占GDP比重高達3倍，為防範金融危機發生，未來金融市場不會大幅開放，資本的跨境進出仍將有嚴格管制，資金透過香港進出海外，才可以降低外部環境變化對內地金融市場的直接衝擊。

文章又指出，香港兼俱了特區與開放市場兩種特性，內地比較放心依賴香港作為金融的防火牆，目前仍沒有任何一個城市可以替代香港對內地所扮演的角色。近年來中港之間的滬港通、深港通、債券通等都加強了香港作為內地與國際間金融中介的功能。

今年中美關係進一步惡化，反而導致更多中企選擇到香港上市作為避風港，若外商因《港區國安法》的施行而退出香港，其留下的市場及職位缺口只會由中企及內地人才替代。因此李氏認為，只要內地的金融體系不夠開放，香港金融中心的地位仍得以維持，只是國際化的色彩將趨淡，中國化的味道愈來愈濃。

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