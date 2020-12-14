李小加：從不懷疑香港未來　中港融合必須更深

他比喻世界和中國為兩個圓，兩地會慢慢相連，但不會完全重疊，因為國際市場上部分的事不可能完全按中國方式進行，中國亦是同樣。香港在市場融合中將發揮很大的作用，認為香港能保持其競爭力，未來必須在融合中做得更深，令兩個市場緊依相連，只要提升自身適應性，便能「永遠立於不敗之地」。

他又指，中美兩國在未來10年的融合的過程中將有很多衝突，需視乎中美兩國領導能否把握機會。香港既是「一國」又是「兩制」，是兩大市場中不可或缺的紐帶、不可取代的齒輪，只有自己才會把它「弄髒弄亂」，不存在有一方不要香港。如果有朝一日，若香港不再有人需要，一定是自身原因，因此強調自己對香港充滿信心，未來10年只會繼續發展，而中間亦會有新試驗。

作為李小加任內一大功績的互聯互通，他表示，有關機制已建立好基礎，未來將繼續擴容，包括由現貨市場擴至期貨市場和衍生品、債券通南向通擴至北向通、二級市場交易延伸至一級市場等，認為當中仍有很多工作需要處理，而人民幣國際化亦是大方向。

他指，任內「將水換了」，但香港市場現仍以「中國的魚(企業)」為主，未來需要吸引更多外國投資者到香港並投資A股市場，並吸引「世界的魚」來到香港，相信亦是未來的接班人的重點工作之一，而相關工作並非一、兩天內就可完成的事，但已有非常清晰的方向，相信繼任人會做得更好。

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