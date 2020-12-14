高盛睇好亞洲美元債 料漲勢將持續至明年

外媒報道，高盛集團認為，隨着亞洲投資者對亞洲美元債變得樂觀，此類資產漲勢將持續至2021年。

高盛稱，鑑於美國大選已經過去，加上市場對疫苗的樂觀情緒，客戶採取了更加積極的立場。該行指，大多數長線機構投資者最近幾周都看到淨現金流入。

相對於投資級債券，高盛更看好亞洲高收益債券，預計全球經濟增長將推動利差在2021年進一步收緊。高盛報告預測全球經濟明年增長6.2%，遠高於市場普遍預期。

12月以來，亞洲(除日本)地區的美元債發行規模達到史上第二高水平，今年全球公司債發行規模亦創出歷史新高。

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