中國經濟：國內需求仍弱　分析憂經濟復甦陰霾

儘管新冠疫情重創全球經濟，中國卻能夠率先復甦並實現經濟增長。但中國的增長主要依賴傳統行業推動，國內需求疲弱，顯示出消費者的購買尚未自疫情中恢復，對經濟恐怕不是一件好事。

外媒報道，市場普遍預計今年中國的國內生產總值(GDP)將增長2%，將是疫情期間全球經濟衰退之中，唯一能夠增長的主要經濟體。但根據分析，截至目前為止，增長主要來自製造業等傳統行業，而非消費者購買。

法國外貿銀行大中華區高級經濟學家Jianwei Xu表示，在經濟復甦的背景下，令人擔憂的是需求仍然疲軟，尤其是消費方面。家庭收入與去年相比僅略有增長，但仍然需要時間才能看到消費全面反彈。

JD Digits的首席經濟學家Jianguang Shen亦稱，製造業復甦情況不俗，但是需求仍然相當疲軟，消費物價指數(CPI)下降正反映了中國的供給大於需求。中國統計局月初公布，11月CPI按年跌0.5%，預期持平，為自2009年以來首次再陷入通縮。

報道又引用了官方數據，由於僱主在疫情後恐難以生存，許多僱主在今年年初推遲或削減僱員的工資，10月份城市失業率保持在5.3%水平，相對2月份曾達創紀錄的6.2%。此外，儘管8月份零售額單月恢復增長，但在截至10月份的一年，零售額仍下降了5.9%。

野村證券全球宏觀研究負責人Rob Subbaraman坦言中國消費緩慢。其中一個原因是中國對家庭的支持不像美國或歐洲般大，而中國的股票市場還沒有像美國那樣強勁復甦。

摩根士丹利首席中國經濟學家Robin Xing預計，明年中國的消費將復甦，預測明年中國GDP將增長9%，今年為2.3%，而勞動力市場將在明年上半年完全復原。

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