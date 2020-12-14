元朗周末交投急升　尚豪庭連錄減價成交

中原王勤學表示，近期二手市場放盤增加，業主願意減價，加上港府疫苗採購有突破性進展，市場信心即時提升，刺激樓市交投。剛過去周末元朗區二手交投暢旺，共錄22宗成交，較對上一周的12宗，急升83%，二線屋苑交投同樣暢旺。

其中尚豪庭4日內連錄3宗成交，包括3座高層A室，實用面積519方呎，兩房間隔，叫價690萬元，減價至674萬元獲承接，呎價12,987元，減幅約2.3%。

他又稱，上址對上兩層的同室單位，叫價720萬元，亦減至688萬元易手，呎價13,256元，減幅約4.4%。原業主於2015年8月以570萬元購入單位，持貨5年帳面獲利118萬元，升值約21%。

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