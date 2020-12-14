愉景新城套三房低市價售出　減價65萬元

中原丘漢偉表示，荃灣愉景新城3座高層A室，實用面積682方呎，三房連套房間隔，業主10日前放盤，叫價1,000萬元稍高於市價，放盤數日已調整至960萬元貼市水平，隨即獲買家洽購，最後進一步落價，以935萬元成交，前後累減約65萬元，呎價13,710元，較市價低約3%。

他指出表示，上述戶型為屋苑最大的套三房單位，樓價1,000萬元內符合高成數按揭要求，放盤搶手。新買家為換樓夫婦，原業主則於2009年以345萬元買入單位，持貨11年帳面獲利590萬元，升值約1.7倍。

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