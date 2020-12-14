全球產能供不應求　台積電12吋晶圓代工產品削折扣變相加價

之前有外資券商指世界最大晶片代工廠台積電遭需要消化庫存的蘋果公司(Apple Inc.)減訂單，其5納米製程產能之利用率恐下滑到80%，惟業界現時傳出，由於晶片代工產能非常吃緊，台積電將取消明年12吋晶圓代工接單價的折扣，形同「變相加價」，換言之晶圓代工產能供不應求的情況開始由8吋蔓延到12吋。

據報，過往晶圓代工廠都會對客戶的代工價提供3%至5%不等的折扣，台積電幅度則較小，而明年就沒有這種「着數」。對於明年的8吋晶圓代工價格，台積電仍維持去年硬挺的價格，但在12吋晶圓代工價格，台積電已從7、10 、28、40到55納米的晶圓代工費全部取消往年的折扣，推高客戶成本。

世界先進董事長方略上周五表示，半導體需求熱絡清楚可見，惟不排除當中有重複下單或加倍下單，因此可能出現庫存調整。他沒法預測好景會持續多久，但短期看來，需求仍在，8吋產能吃緊的情況可能持續到明年上半年，甚至明年第3季，對明年上半年尤其有把握。世界先進乃台積電做大股東的8吋晶圓代工廠。

方氏指出，現時這輪8吋晶圓代工產能供不應求跟3大趨勢有關，包括5G帶動電源管理晶片需求大增、疫情促使遠端需求讓各種電子產品銷售量大增、以及汽車電子今年下半年開始谷底翻身。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020