為硬脫歐作準備！英國政府籲超市開始備糧囤物

英國脫歐過渡期將於12月31日截止，但迄今英國和歐盟仍未達成脫歐貿易協議。鑑於達成協議的機會渺茫，外媒報道，英國大臣們已發出警告，要求該國超市開始增加糧食及多種貨品庫存，為最後的無協議脫歐做好準備。

英國自今年1月脫歐後，仍與歐盟為一共同單一市場，但此過渡期只到今年底為止，周日(13日)一度是雙方決定是否要繼續談判下去的最後期限。惟隨後在歐盟執委會主席Ursula von der Leyen與英國首相約翰遜通電話後，雙方同意決定繼續圍繞未來關係進行談判，爭取在短時間內達成協議。

英國傳媒報道，英國當局已要求該國超級市場自本周開始要增加糧食及多種貨品庫存，以應付談判破裂觸發民眾恐慌性搶購。另外，英國政府也計劃撥款80億至100億英鎊，協助像是農戶、漁民、汽車生產商等受無協議脫歐打擊最嚴重的行業。

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