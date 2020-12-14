新冠肺炎：微軟蓋茨料未來4至6周美國疫情最糟糕…

美國首批新冠肺炎疫苗已開始配送，預計最快今周可向民眾接種。不過，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)警告，美國還遠未走出困境，未來4到6個月當地疫情恐進入「最糟糕階段」。

美國食品及藥物管理局局長Stephen Hahn周日(13日)預計，美國將於今(14日)開始首批疫苗接種。不過醫療人員、老年人將優先接種疫苗，美國人要廣泛接種疫苗，可能要等到明年春季甚至夏季。

鑑於上述原因，美國衞生官員預期，美國疫情可能要到2021年下半年才能獲得控制。美國國家過敏與傳染病研究所所長Anthony Fauci指出，屆時約75%的美國人口已接種疫苗，將可形成「群體免疫保護傘」。

但蓋茨指出，美國疫情目前仍相當嚴峻，近期來看仍將是壞消息。他引述美國華盛頓大學醫學院「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation）的評估模型指出，明年4月前，美國可能再新增超過20萬例死亡病例。

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