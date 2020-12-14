澳洲與新西蘭計劃明年啟動旅遊泡泡

外媒引述新西蘭總理Jacinda Ardern今(14日) 表示，新西蘭內閣原則上同意在2021年年初，與澳洲建立不需檢疫的旅遊泡泡(Travel Bubble)計劃。

澳洲衞生部長Greg Hunt對此表示歡迎，稱這是使國際旅行正常化的「第一步」，並預計澳洲政府絕對會批准這項協議，而兩國之間增加的旅行將使兩國經濟受益。他指出，目前還有很多工作要做，具體實施的日期預計在2021年宣布。目前新西蘭的新冠肺炎死亡率最低，在經合組織國家的活躍病例數也最低。

他表示，有一些問題必須能夠妥善處理，包括如何隔離來自「安全區」和來自新冠肺炎受影響國家的旅客，以及如果疫情再起，要如何應對人們往返新西蘭等問題，預計庫克群島與新西蘭之間的旅行安全區將首先開放。澳洲表明，只要新西蘭方面準備好，澳洲隨時可以啟動這項計劃。

在疫情發生之前，澳洲是新西蘭最大的國際遊客來源，幾乎佔所有國際遊客人數的一半。新西蘭人已經被允許前往澳洲大部分地區而毋須隔離，儘管他們返回時仍必須隔離兩個星期。

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