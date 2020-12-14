將軍澳新寶城車位成交價152萬元　原業主持貨10年升值3.5倍　

將軍澳錄得車位大幅升值個案。利嘉閣蔡庭勇表示，區內新寶城G層單號車位，原叫價155萬元，經議價後減價3萬元或約2%，以152萬元沽出。

據悉，原業主於2010年11月以約34萬元購入車位，持貨至今逾10年，現轉手帳面獲利約118萬元，升值近3.5倍。

他指出，該屋苑車位是區內私人屋苑成交量最多，非業主也可自由買賣。現時約有30個車位放售，最低入場價由158萬元起。

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