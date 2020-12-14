中國石油四川盆地年產氣量突破300億立方米

據統計，西南油氣田公司今年鑽獲的氣井數量、新建年產能、日均產氣量均創下歷史最高記錄。

四川盆地的可採天然氣資源量位居全國之首。據了解，今年4月中旬，中石油西南油氣田公司的天然氣日產量重回高峰，常規氣、致密氣及頁岩氣勘探皆取得重要新發現，產能建設穩步推進；12月上旬，日產氣量突破1億立方米大關。若按一個3人家庭每天使用約1立方米天然氣為平均值，以現有日產量計算，可保證近3億人每天的用氣需求。

中石油西南油氣田公司的300億方天然氣產量中，常規氣佔65%，頁岩氣佔31.8%，致密氣佔3.2%，該數字約佔中石油同期天然氣總產量的24.5%。其中，安岳氣田高石梯-磨溪區塊是西南油氣田公司的常規氣主力產區，頁岩氣是其天然氣產量重要增長點。中石油的規劃是到了2025年，西南油氣田之天然氣年產量將達到500億立方米，2030年升至800億立方米，並建成中國最大現代化天然氣工業基地。

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