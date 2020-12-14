李小加退任最大遺憾係乜？最深印象竟然係個鑼？

他形容，當初港交所聘請他是冒着一定風險，而自己在這11年間像「尋夢」，每天都很有動力，笑言「上班就很想來上班，趕快到辦公室，連周六日都想到辦公室」。對於市場對他有不錯的評價，對此十分感恩。

他又指，港交所是大船，作為船長而感到自豪，而船的本身已很好，一定會往前走。同時提到，由於港交所開始做很多事情都會比較進取(ambitious)，能成事是感恩，又指不是每個目標都要達成，達成不了是港交所自身的問題。

不過，新冠肺炎第四波爆發，港交所員工再度在家工作，而傳統年尾舉辦的聖誕晚會亦告吹。李小加又大讚「我們的同事都特別能幹」，透露原定計劃在任內最後的一個月，走訪集團不同部門，與各同事好好道別，「聊一兩句」，若對方不介意，更能拍照留念，並在聖誕晚會上留美好回憶，可惜疫情再度襲港，一切都落空，感到遺憾。

至於最深刻的事反而是「大鑼」，李小加指，由於新股市場暢旺，4個鑼都不夠用，加上考慮到上市改革後，會吸引大型企業到港上市，當年斥資60萬元度身訂造「大鑼」。笑言只要企業上市，每次收費20萬元，很快就回本，「現時的回報率還不錯」。

李小加今年5月宣布不續任，原定明年約滿，其後決定提早離任，明年起轉為顧問。他解釋，由於集團尋覓下任人選不容易，故提前公布，讓集團更多時間準備。加上今年疫情下，集團無「大工程」進行，並是豐收的一年，認為換將是合適時機。

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