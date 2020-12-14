歐股開市上揚　巴克萊銀行飆3%

英國和歐盟周日(13日)同意繼續就英國脫歐貿易協定進行談判，歐股個別發展，其中英股報6,561點，升0.22%；德股報13,234點，升0.92%；法股報5,556點，升0.89%。

英國首相約翰遜警告企業，準備在過渡期結束後無貿易退出歐盟。英鎊兌美元升1.16%，報1.3378。

英倫銀行一如預期放寬銀行股息禁令，巴克萊銀行飆3.01%；滙控倫敦股價彈0.5%。

中國汽車工業協會稱，2021年中國汽車總銷量有望增長4%左右，達到2,630萬輛，預計新能源汽車領域增長將明顯好於整體市場表現。寶馬汽車揚1%，平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)漲0.81%。

諾華公司旗下新冠肺炎藥物RUXCOVID的第3期研究沒有達到減少嚴重並發症的住院患者人數的主要終點。諾華公司股價上漲0.23%。

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