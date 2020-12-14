【市後重點睇】油價漲逾1%　道期升225點

美匯指數進一步跌至90.63；港匯處7.7517；離岸人民幣(CNH)高見6.5175；美元兌日圓報103.92；歐元企1.2149；英鎊見1.3399。金價報1,832美元。油價漲逾1%，布油企50.79美元，紐油處47.34美元。道指期貨升225點。

●市後關注點

-18:00 歐元區10月工業生產

●日本第4季短觀大型製造業景氣指數勝預期。

●歐央行：引入數碼歐元將帶來「新商業模式」。

●分析料美股年底前再破頂，標指可見3800點。

●大摩：輝瑞與Moderna疫苗明年收入料達2496億元。

●ETF大行其道，美國共同基金規模縮水3.6萬億史上最差。

●學者：美國實際失業率高達13%，復甦恐須4.5萬億美元。

●若無協議下脫歐，英國製造業恐遭受「毀滅性打擊」。

●為硬脫歐作準備！英國政府籲超市開始備糧囤物。

●聯通與美團簽署戰略合作協議，全面推進5G生態建設。

●中國經濟：

-四大一線城市新建商品住宅樓價按月漲0.2%。

-互聯網保險業務監管辦法出台，明年2月實施。

-出口集裝箱運價指數創歷史新高。

-未來5年「國內遊」市場規模將達10萬億人幣。

-中汽協：內地料成全球最大汽車持有國。

-國內需求仍弱，分析憂經濟復甦陰霾。

-阿里閱文及豐巢科技違反壟斷法，各判罰50萬人幣。

●調查：騰訊王者榮耀11月稱冠全球手遊榜，吸金18億元。

●內地出現晶片荒！業者：30年來最嚴重…

●南韓11月汽車產量按年減少6.3%，出口降一成。

●中原按揭：11月份安老按揭按月登記量增35.5%。

●李小加離任：

-李小加退任最大遺憾係乜？最深印象竟然係個鑼？

-李小加：從不懷疑香港未來，中港融合必須更深。

-選特首任內地官員？李小加：有些事情不得亂想。

-李小加：香港是家不離開，「未來不想打工了」。

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