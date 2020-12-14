多項單幢樓獲批圖則 英皇般咸道項目准建27層住宅
2020年12月14日 16:29
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屋宇署資料顯示，今年10月份批出22份建築圖則，包括9項住及商住發展，以單幢重建項目為主，其中英皇國際(00163)西半山般咸道24至30號規模相對較大，准建1幢27層高住宅，總樓面約103,868方呎。
港島區亦有多項規模相若的單幢式住宅發展獲批圖則，百利保控股(00617)筲箕灣金華街9至19號，可建1幢28層高商住樓宇，住宅樓面約41,120方呎，另設約6,602方呎商業面積。
華潤置地(01109)中環贊善里1至4號，亦可建1幢23層高商住物業，另設1層地庫，住宅及商業面積分別約41,894及2,841方呎。另外，香港仔舊大街74至80號同樣獲准興建1幢23層高商住樓，總樓面約38,015方呎。
此外，九龍區亦不乏同類項目獲批圖則，青建國際(01240)或有關人士收購的深水埗醫局街163至169號舊樓，可發展1幢22層高商住樓宇，另設4層平台，可建總樓面約36,662方呎。
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