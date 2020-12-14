【產經直播】新經濟股ATM累事　港股捱沽

港股在周一(14日)輕微高開16點，報26,522點，午後跌勢加劇，最低見26,318點，收報26,389點，跌116點，全日高低波幅約226點。新經濟股ATM是跌市元兇！

內地就新能源發展再有消息，落實國內2030年碳排放，要較2005年低65%，刺激光伏股炒起。新能源板塊首選光伏股？

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