黃竹坑站第5期明天起招意向　涉1050伙

整個黃竹坑站物業發展項目座落於香港仔內地段第467號，位於港鐵黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，項目為一個綜合發展項目，正分期進行發展。

今次推出的第5期項目處於該地段的東面，住宅樓面面積上限為63.61萬方呎，提供不多於1,050個住宅單位。公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單以邀請發展商遞交正式標書。

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