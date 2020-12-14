中廣核新能源11月發電量按年減少2%
2020年12月14日 16:55
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中廣核新能源(01811)公布，2020年11月集團按合併報表口徑完成發電量1,119.6吉瓦時，較2019年按年減少2%。其中，中國風電項目增加61.3%，中國太陽能項目增加67%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少74.7%，中國水電項目減少0.8%及韓國燃氣項目減少21%。
截至2020年11月30日止11個月，集團累計完成發電量12,604.1吉瓦時，比2019年
同期增加1.9%。其中，中國風電項目增加45.1%，中國太陽能項目增加64.2%，中國燃
煤、熱電聯產及燃氣項目減少75.8%，中國水電項目減少4.2%及韓國燃氣項目減少4%。
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