中廣核新能源11月發電量按年減少2%

截至2020年11月30日止11個月，集團累計完成發電量12,604.1吉瓦時，比2019年

同期增加1.9%。其中，中國風電項目增加45.1%，中國太陽能項目增加64.2%，中國燃

煤、熱電聯產及燃氣項目減少75.8%，中國水電項目減少4.2%及韓國燃氣項目減少4%。

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