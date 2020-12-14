夾屋買賣總值勢破17億元　創有紀錄新高

今年香港二手夾屋買賣成交金額勢成有紀錄以來新高。中原地產研究部指出，2020年首11個月夾屋買賣合約登記錄213宗，總值15.55億元，較2019年全年的145宗及10.59億元，分別多約46.9%及約46.8%，預期2020年全年將約達230宗及17億元，金額是勢1999年有記錄以來的22年歷史新高，宗數將創2012年後的8年新高。

按月方面，11月份二手夾屋買賣合約登記錄得30宗，總值2.33億元，較10月的27宗及2.07億元，分別上升11.1%及12.6%。金額是近22年按月歷史新高，宗數則為逾8年按月新高。不過11月疫情反撲的影響，將於12月的登記才開始反映。

按金額分類，上月份價值650萬至700萬元的二手夾屋買賣，明顯由10月的零宗成交，回升至11月的4宗。而價值600萬元或以下，以及600萬至650萬元的買賣，上月分別錄2宗及4宗，按月沒有變幅。不過，價值700萬元以上的買賣錄得跌幅，按月減少約4.8%。

11月份有2宗二手夾屋打入歷年高價成交榜。鑽石山悅庭軒第2座中層E室單位，成交價1,000萬元，創歷年第三高。鑽石山悅庭軒第1座中層E室以995萬元易手，創歷年第六高。

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