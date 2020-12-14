李嘉誠及李澤鉅增持長實 斥資逾2638萬元
2020年12月14日 17:10
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資2,638.84萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於12月8、9、10及11日，以平均價41.8058元、42.7847元、42.7333元及43.13元購入長江實業共62萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.83%增至35.85%；李澤鉅由35.9%增至35.91%。
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