Facebook遭反壟斷訴訟　分析指很難將其拆骨

美國社交平台Facebook遭美國聯邦貿易委員會(FTC)和48個州和地區的總檢察長聯盟提出反壟斷訴訟，指其為了「消滅競爭而收購小型對手公司」。上述訴訟主要針對Facebook對Instagram和WhatsApp的收購，不過Baird分析師Colin Sebastian認為，訴訟很難導致這兩個應用程式從Facebook剝離。

Colin Sebastian表示，儘管對大型科技公司進行監管是合理的，但是Facebook在收購Instagram時，這款應用並不視為很大的威脅，反而是在Facebook的領導下才取得了成功。他續指，美國聯邦貿易委員會指控Facebook「鞏固和維持壟斷地位的行為剝奪了消費者的利益」是荒謬的，因為壟斷意味着Facebook是一項服務的唯一提供者，而該公司顯然不是唯一。

總體而言，該分析師認為法院不會接受將Facebook拆骨的要求，稱這些業務在很大程度上是一體化的，並因該公司的技術和創新能力而成功。

分析師指出，鑑於Facebook未來一年數碼廣告收入增長將相對放緩並維持健康的發展趨勢，給予公司「跑贏大市」評級，目標價310美元。

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