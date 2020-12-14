中國經濟：社科院料明年經濟增長7.8%

內地媒體報道，中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松表示，展望2021年，受今年經濟增長基數較低的影響，同時考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節以及國內外的不確定性，預計2021年中國經濟增長約7.8%。

李表示，現在對明年的預測差別很大，有的認為在10%以上，需要說明的是，該院對2021年的預測可能因為2021年，特別是上半年，疫情發展態勢的超預期變化而存在調整的風險，所以這個預測只是一個參考。

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