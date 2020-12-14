金管局余偉文：現為投資解決氣候變化項目好時機

香港金融管理局總裁余偉文指，儘管全球疫情未見明朗，惟氣候變化帶來的健康及經濟風險未有減退，現時為投資有關解決氣候變化項目的好時機。氣候變化需要全球共同努力，其中金融界和商業銀行的角色尤為重要。

他指，金管局已與國際金融公司(IFC)簽署合作協議，在亞洲成立「綠色商業銀行聯盟」，冀透過平台匯聚區內金融機構、研究機構等，協助將綠色金融元素融入商業銀行核心業務。他認為，亞洲在綠色建築、提升能源效率和可再生能源等有不少投資機會，相信平台可成為亞洲商業銀行綠色金融的樞紐。

IFC預計，到2030年，僅新興市場的城市便有機會吸引逾29萬億美元的與氣候相關的投資，其中亞太區為全球氣候智能投資潛力最高的地區。

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