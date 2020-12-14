法國央行料全年經濟收縮9%　2022年中才恢復疫前水平

法國央行周一(14日)下調了今明兩年法國經濟增長預測，將今年經濟增長預測從此前的負增長8.7%下調至負增長9%，並​​將明年增長預測從此前的增長7.4%下調至增長5%左右。

法國央行表示，隨着新冠肺炎疫情封鎖措施的解除，明年經濟有望反彈，但反彈程度將小於此前的預期。該行預計2022年法國國內生產總值(GDP)都將增長5%左右，2023年增幅將略微放緩至2%以上。

法國央行還預計，當地經濟要到2022年年中才能恢復到疫情前的水平，而此前該行預計這將在明年年初實現。

該行預計明年上半年法國失業率將升至11%，到2023年底將降至9%。

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