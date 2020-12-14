滬深兩市諮詢退市規則修訂　取消暫停及恢復上市

內地監管部門提出要在全市場開展退市制度改革多時，滬深兩交易所周一(14日)齊齊發布諮詢文件，擬對現行的退市相關規則進行修訂。當中，兩市同時優化目前的面值退市指標，將原先「連續20個交易日的每日股票收盤價均低於面值」修改為「連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元人民幣」，並新增「連續20個交易日在本所的每日股票收盤總市值均低於3億元人民幣」的退市情形。

根據兩所新發布的修訂，上交所及深交所將按照退市情形類別，即交易類、財務類、規範類、重大違法類等4類強制退市類型以及主動退市情形，規定相應的退市情形和完整的退市實施程序。

至於退市流程上，兩市同時取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市。此外，取消交易類退市情形的退市整理期設置，退市整理期首日不設漲跌幅限制，將退市整理期交易時限從30個交易日縮短至15個交易日。

值得留意，深交所新增依據行政處罰決定書認定的財務類退市風險警示(*ST)情形，設立包含風險警示股票和退市整理股票在內的風險警示板，對風險警示股票予以「另板揭示」。就此，該所發言人解釋是要強化「買者自負」的風險意識，並遏制過度投機炒作行為。

而早於今年6月完成退市制度改革的深圳創業板，深交所發言人指，之前的改革已基本落實了本輪改革的總體思路，只是在退市指標及程序上進一步優化。改革完成後，創業板與主板等在主要退市指標、退市流程等安排上基本保持一致。

至於上交所科創板也在前期制度探索的基礎上，結合此次退市制度改革的總體要求，同步優化退市指標和程序。

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